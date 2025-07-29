Раввины Раананы призвали прекратить раздачу субботних листков в синагогах

В преддверии 9 Ава раввины Объединения общин города Раанана опубликовали специальное обращение, в котором призвали прекратить раздачу субботних листков ("алоней-Шаббат") в синагогах. По их мнению, эти издания, которые часто содержат новости, мнения и рекламу, разобщают прихожан и нарушают святость молитвенных домов.

Субботние листки, изначально представлявшие собой небольшие еженедельные брошюры с религиозными текстами и хасидскими рассказами для распространения в синагогах по пятницам, за последнее десятилетие значительно расширились. В них можно найти не только традиционное религиозное содержание, но и комментарии на политические темы, интервью с известными личностями, а также множество рекламных объявлений.

Раввины подчеркнули, что синагога должна оставаться местом изучения Торы, молитвы и единства народа. В письме говорится, что распространение таких листков зачастую превращает синагогу в площадку для разжигания раздоров. Они призвали перенести раздачу этих материалов в другие места, чтобы сохранить святость и дух взаимной любви в синагогах.

Авторы письма выразили надежду, что их призыв поможет духовному подъему общества: "Пусть укрепится любовь к Торе, народу и земле, и пусть эти дни превратятся в дни радости и счастья. Как сказано: истину и мир возлюбите". Обращение подписали раввины и лидеры множества общин Раананы.