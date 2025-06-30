Раввин Ицхак Шилат: Израиль нуждается в переосмыслении формы правления

Раввин Ицхак Шилат, один из ведущих мыслителей религиозного сионизма и глава ешивы-эсдер "Биркат-Моше" в Маале-Адумим, опубликовал колонку, в которой он подвергает критике израильскую систему управления и призывает предоставить больше полномочий лидеру страны, по аналогии с определением монархии в Торе. По его мнению, демократия в современном виде перестала быть эффективным инструментом – она выродилась в бюрократию, парализующую деятельность избранного правительства.

Раввин Шилат пишет, что личность нынешнего президента США напоминает о еврейских законах о царе. Он замечает, что слово "царь" вызывает у современного человека страх – оно ассоциируется с деспотизмом и отсутствием ограничений. Но в еврейской традиции, утверждает раввин, царь – это не всевластный диктатор, а фигура, облечённая властью в рамках строгих религиозных норм. Царь обязан носить с собой свиток Торы, чтобы его сердце "не превозносилось над братьями", а также подчиняться указаниям пророков, Синедриона и представителей народа. Он не выше закона, но он – лидер, способный принимать решения и нести ответственность.

В противовес этому раввин приводит пример сегодняшней израильской политической системы: "У нас – демократия, ставшая бюрократией. Избранный премьер-министр не может назначить главу ШАБАКа в разгар войны, потому что не оформил бумаги в трех экземплярах. Комиссия не получила разрешение собраться. Он проводит дни в суде, доказывая, что положительная статья в газете – не взятка. Это абсурд".

Раввин Шилат призывает израильское общество осознать: существующая система не просто несовершенна, она системно неспособна к эффективному управлению. Он предлагает ввести законодательную норму, ограничивающую уголовные разбирательства против действующего премьер-министра только самыми серьезными преступлениями, чтобы не парализовать правительство.

Раввин Шилат предлагает использовать модель царя в галахическом понимании – не как авторитарного правителя, но как национального лидера с полномочиями, ограниченными Торой и институтами власти. У такого царя есть возможность действовать решительно в кризис, подписывать указы, управлять страной – но он не свободен от суда и не выше закона.

Раввин Ицхак Шилат родился в 1946 году в Иерусалиме. Один из выдающихся мыслителей религиозного сионизма, он является сооснователем и руководителем ешивы "Биркат-Моше" в Маале-Адумим. Он служил в ЦАХАЛе и имеет академическую степень в области естественных наук. Раввин Шилат стал известен благодаря своей многолетней работе по изданию трудов Рамбама (Маймонида). Его позиция о недопустимости взимания платы за преподавание Торы привела к тому, что многие годы он совмещал роль преподавателя с работой библиотекаря.