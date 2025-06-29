Сатмарский хасид вручил Гурскому ребе письмо о необходимости отказа от госфинансирования

Письмо бизнесмена и филантропа Йоэли Ландау, одного из самых влиятельных членов общины сатмарских хасидов, адресованное Гурскому ребе, раввину Яакову-Арье Альтеру, вызвало широкий резонанс в ультраортодоксальном мире. Послание, переданное лично во время возвращения ребе из поездки в США, вскоре просочилось в СМИ.

В письме Ландау выразил благодарность ребе за его лидерство и подчеркнул восхищение выходом Гурского хасидизма из правительственной коалиции в знак протеста против призыва ешиботников в армию. По его словам, Гурский ребе – один из немногих, кто "не сдается перед светской властью" и остается "на другой стороне", как праотец Авраам.

Главный посыл письма – призыв к полному отказу от государственного финансирования и переходу к модели "сатмарского пути", основанной на финансовой независимости и поддержке силами состоятельных членов общины. Йоэли Ландау утверждает, что зависимость от государства ослабила хасидские институты и привела к духовным уступкам – в частности, к согласию на частичный призыв в армию в обмен на бюджетные вливания.

В письме подвергается критике ультраортодоксальное общество за "компромиссы с нечистотой" и предлагается альтернатива – создание общества, в котором богатые люди не просто жертвуют деньги, а несут ответственность за содержание учреждений. Автор приводит в пример успех сатмарской модели, где каждый чувствует себя не получателем, а партнером в поддержке Торы.

Утечка письма вызвала волну обсуждений в ультраортодоксальных СМИ и соцсетях. Одни видят в нем оправданный временем призыв к обновлению и самодостаточности, другие – попытку вмешательства в дела чужой династии и подрыв авторитета традиционных структур.