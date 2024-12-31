В северном кибуце Мером-Голан впервые открылась синагога

Новая синагога, построенная по инициативе организации "Айелет а-шахар", стала первой в кибуце. На мероприятии, которое включало внесение свитка Торы, присутствовали глава регионального совета Голанских высот Ури Кельнер, жители окрестностей и представители сил безопасности.

По словам раввина Шломо Раанана, главы организации "Айелет а-шахар", которая стоит за строительством синагог в кибуцах и отдаленных населенных пунктах Израиля, всё началось с обращения жителя Мером-Голан Дорона Богодовски. Богодовски узнал от соседнего кибуца Сде-Нехемия о построенной там синагоге и выразил заинтересованность в том, чтобы это произошло и в его родном кибуце.

Идея развивалась на протяжении нескольких лет. Поначалу секретариат кибуца с опаской отнесся к раввину Раанану из-за его принадлежности к ультраортодоксальному сектору. Когда стало ясно, что проект не предполагает изменения характера кибуца, между сторонами установилось доверие.

До появления новой синагоги молитвы проходили во временном помещении. Здание синагоги было создано по высоким стандартам и оформлено ведущими архитекторами. По словам жителей кибуца, освящение синагоги стало двойным праздником: "После года войны, который мы провели вдали от дома, мы вернулись в кибуц, где воздвигнута новая синагога. Произнося благословение "Шеэхеяну" (которое выражает благодарность Богу за то, что Он дал дожить до радостного события), мы имели в виду и синагогу, и наше возвращение домой".