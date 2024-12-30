Ультраортодоксальный сектор в 2024 году: спад рождаемости, рост числа интернет-пользователей

Институт стратегии и политики ультраортодоксального общества опубликовал отчет о состоянии этой общины в Израиле. На конец 2024 года численность ультраортодоксальных евреев составляет около 1.26 млн человек, что эквивалентно примерно 12.5% населения страны.

Рождаемость среди ультраортодоксальных женщин снизилась до минимального уровня за последние 43 года – в среднем 6.1 ребенка на семью. Согласно пересмотренным прогнозам, к 2065 году доля ультраортодоксов в общем составе населения составит 20-22%, что значительно ниже ранних оценок.

Доля пользователей интернета среди ультраортодоксов к 2024 году достигла 71%, что почти вдвое больше, чем в 2014 году, когда этот показатель составлял 39%. Однако использование социальных сетей остается ограниченным: лишь 39% ультраортодоксов пользуются WhatsApp, в то время как среди остальных евреев этот показатель достигает 88%.

Уровень занятости молодых ультраортодоксальных женщин в возрасте 20-24 лет достиг рекордных 89%. Среди мужчин той же возрастной группы занятость выросла втрое с 2005 года, увеличившись с 10% до 30%. Тем не менее, общий уровень занятости ультраортодоксальных мужчин остается относительно низким – 54%.

Разрыв в заработной плате между ультраортодоксальными мужчинами и остальным еврейским населением продолжает увеличиваться. Сегодня зарплата ультраортодоксального мужчины составляет менее половины заработка неультраортодоксального мужчины, тогда как в 2005 году этот показатель составлял 70%. В то же время почасовая оплата труда ультраортодоксальных женщин достигла 73 шекелей, что на 11% больше, чем у мужчин этой общины.

Эли Палей, основатель института, отметил: "Отчет свидетельствует о глубоких изменениях в ультраортодоксальном обществе. Экономическое давление приводит к существенным преобразованиям в укладе жизни этой общины, что становится особенно заметным на фоне вызовов, связанных с войной".