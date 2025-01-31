Время зажигания субботних свечей 31 января 2025 года

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Бо":

Евреям велено принести пасхальную жертву Богу — ягненка, чью кровь следует нанести на косяки и притолоки дверей их домов. Это должно стать знаком, чтобы Бог, поражая первенцев Египта, миновал ("пасах" на иврите) дома сынов Израиля. Запеченное на огне мясо жертвы необходимо съесть той же ночью с мацой (опресноками) и горькой зеленью.

Гибель первенцев окончательно ломает сопротивление фараона, и он буквально изгоняет евреев из Египта. Поспешный исход не оставляет времени для брожения теста, поэтому в дорогу они берут с собой только опресноки. Египтяне охотно отдают им золото, серебро и драгоценные одежды, и, опустошив страну, евреи покидают ее.

Бог заповедует посвящать Ему всех первенцев и ежегодно отмечать годовщину Исхода, очищая дома от квасного, вкушая мацу и передавая детям историю освобождения. Также дается заповедь возлагать тфилин как знак памяти об Исходе и преданности Всевышнему.