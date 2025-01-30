Нетаниягу получил сборник "Хитас" перед встречей с президентом США

В преддверии визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу получил сборник "Хитас" (Пятикнижие, Псалмы и книга "Тания") в знак духовной поддержки. Сборником традиционно пользуются хасиды Хабада для ежедневного изучения иудаизма.

Книгу передал Нетаниягу раввин Меир Бар-Лев, заместитель мэра Бейтар-Илита и представитель общины Хабада в городе, во время встречи в иерусалимском офисе. В ходе беседы, состоявшейся накануне начала месяца шват, раввин рассказал об учении покойного седьмого Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, подчеркивая, что миссия каждого еврея – освещать мир.

Нетаниягу отметил свою глубокую связь с Ребе и рассказал, что его труды вдохновляют его как в общественной деятельности, так и в политике. Раввин Бар-Лев напомнил слова Ребе о вере, которая помогает преодолевать ограничения и достигать значительных целей. Премьер-министр выразил признательность движению Хабад за его помощь евреям во всем мире. В завершение встречи раввин благословил Нетаньяху перед поездкой и пожелал ему успеха в его миссии на благо Израиля.

"Хитас" (חת"ת) – установленный в Хабаде ежедневный порядок изучения Торы, включающий три книги: Хумаш (Пятикнижие с комментарием Раши), Теилим (Псалмы) и "Танию" (основополагающий труд хасидизма Хабад). Название "Хитас" в ашкеназском произношении образовано от первых букв этих книг. Эту систему обучения утвердил шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Впоследствии был создан однотомный сборник "Хитас", включающий также молитвенник "Теилат а-Шем" и календарь "А-йом йом". Среди хасидов Хабада "Хитас" считается духовной защитой, и многие его последователи хранят сборник в автомобиле или на рабочем месте.