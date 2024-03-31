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Журналист Инон Магаль инициировал кампанию по спонсированию ешиботников

время публикации: 31 марта 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 10:07
Журналист Инон Магаль инициировал кампанию по спонсированию ешиботников
Chaim Goldberg/Flash90

Журналист 14 канала ТВ Инон Магаль заявил в эфире передачи "Патриоты", что начинает кампанию по спонсированию учеников ультраортодоксальных ешив. Это решение было принято после того, как Верховный суд дал указание прекратить финансирование ешив, ученики которых не призываются в ЦАХАЛ.

По словам Магаля, содержание холостого ешиботника обходится в 395 шек. в месяц, а женатого – 650 шек. В общей сложности количество учеников ешив оценивается в 65 000 человек. Журналист сообщил, что берет на себя обязательство спонсировать одного холостого и одного женатого ешиботников.

Магаль также инициировал общественную кампанию по финансированию учеников ультраортодоксальных ешив. "Мы не допустим, чтобы мир Торы рухнул. Тот, кто не учится в ешиве, должен служить армии, но те, кто учатся, ценны", – подчеркнул Инон Магаль.

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