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Ассоциация учащихся ультрарелигиозных йешив предлагает создать армию без женщин

время публикации: 28 марта 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 13:08
Ассоциация учащихся ультрарелигиозных йешив предлагает создать армию без женщин
Miriam Alster/FLASH90

Ассоциация учащихся ультрарелигиозных йешив ("Игуд бней а-йешивот а-харедиет") представила в БАГАЦ предложение, которое должно помочь в решении кризиса с призывом "харедим" в армию: необходимо создать армию полностью без женщин.

Представители ассоциации признают, что в ЦАХАЛе успешно служат религиозные женщины и мужчины, однако подчеркивают: "Даже если они получили на это галахическое разрешение, это не было ультрарелигиозным галахическим разрешением".

Как сообщает в четверг, 28 марта, интернет-издание "Кипа", в письме, отправленном Ассоциацией учащихся ультрарелигиозных йешив в БАГАЦ сказано: "Необходимо создать армию без женщин – невозможно обеспечить службу одновременно и "харедим", и женщин".

В своем письме учащиеся ультрарелигиозных йешив подчеркивают, что для них основополагающим и бескомпромиссным является решение их раввинов, и полагаться на поведение последователей других раввинов недопустимо.

"С точки зрения тех, чьи раввины постановили, что речь идет об абсолютном и бескромпромиссном галахическом запрете, тот факт, что в наши дни в ЦАХАЛе служат верующие мужчины и женщины, вероятно, получившие галахическое разрешение, не превращает это разрешение в приемлемое для "харедим" галахическое решение", – сказано в письме.

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