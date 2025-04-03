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ЦАХАЛ расследует визит раввина Шломо Авинера в Сирию

время публикации: 03 апреля 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 05:55
ЦАХАЛ расследует визит раввина Шломо Авинера в Сирию
Hadas Parush/Flash 90

ЦАХАЛ начал расследование по поводу визита главы ешивы "Атерет-Йерушалаим" раввина Шломо Авинера и его помощника на территорию Сирии без официального разрешения. Согласно заявлению пресс-службы армии, их въезд был одобрен военными, но без согласования с компетентными органами, поэтому обстоятельства этого инцидента проверяются.

Визит состоялся в понедельник в районе Тель-Кудна, расположенном на границе с Сирией. В поездке раввина Авинера сопровождал его помощник раввин Мордехай Цион, а также резервисты из военного раввината. Основной целью поездки было оказание моральной поддержки солдатам и укрепление их боевого духа перед праздником Песах.

Во время выступления перед военными раввин Авинер отметил, что с точки зрения Торы, место, где они находились, может являться частью Страны Израиля. Он подчеркнул, что согласно мидрашу границы Иерусалима расширятся вплоть до Дамаска. "Наша йешива "Атерет-Йерушалаим" находится в самом сердце Иерусалима, и вот мы на пути в Дамаск – это символ духовного и материального расширения Иерусалима", – заявил раввин.

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