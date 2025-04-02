Опубликованы указания, касающиеся Песаха в этом году

Подготовка к Песаху в этом году требует особого внимания, поскольку праздник начинается сразу после исхода субботы. Это накладывает дополнительные требования на планирование всех ритуалов, включая поиск и сжигание квасного, приготовление субботних трапез и саму организацию седера. На сайте 14-го канала ИТВ опубликовали подробные указания, связанные с праздником.

Пост первенцев, который обычно проходит в канун Песаха, в этот раз переносится на четверг, так как в пятницу поститься нельзя. Проверку квасного проводят вечером в четверг после 19:20. Следует тщательно осмотреть все помещения, включая холодильник и машину. После проверки трижды произносят текст аннулирования квасного, а в третий раз добавляют, что он считается ничем, подобно праху земли. Сжигать квасное необходимо в пятницу до 11:35, но без традиционного аннулирования, если планируется оставить немного хлеба для субботней трапезы. Продажа квасного должна быть завершена до захода солнца в пятницу, и лучше сделать это через авторитетного раввина.

Питание в субботу упомянуто отдельно: в первую вечернюю трапезу можно есть хлеб, но лучше избегать крошек, так как дом уже подготовлен к Песаху. В субботу утром разрешено есть квасное до 10:29, после чего его нужно уничтожить, смыв остатки в унитазе. Третью субботнюю трапезу устраивают из продуктов, разрешенных в Песах.

Приготовление к пасхальному седеру разрешено только после исхода субботы, начиная с 19:21. Зажигание праздничных свечей допускается только от заранее зажженного огня, например, от свечи, горевшей с пятницы. Нельзя зажигать новый огонь или готовить еду до наступления праздника.