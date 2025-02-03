Внук и полный тезка раввина Овадьи Йосефа принес извинения организации "Цоар"

В результате судебного соглашения раввин Овадья Йосеф, глава колеля "Тифэрэт Оэль Моше" в Бейт-Шемеше и внук покойного раввина Овадьи Йосефа, принес официальные извинения за свои высказывания в адрес организации "Цоар", основанной раввинами национально-религиозного сектора.

Иск о клевете был подан против Йосефа пять месяцев назад. В материалах дела были приведены его слова о гиюрах, якобы проводимых "Цоар": "Это сплошная коммерция. Все идут к ним, они делают гиюр за 25000 шекелей, принятие заповедей не имеет значения, они говорят, что это не нужно".

После судебного разбирательства в мировом суде Иерусалима стороны достигли компромисса. Согласно соглашению, раввин Йосеф должен был принести публичные извинения перед организацией – письменно и во время своего еженедельного урока. В своем письме он отметил: "В ходе урока, опубликованного в интернете, я высказал претензии к "Цоар", обвиняя их в проведении гиюров. Теперь я заявляю, что опубликованная мною информация была ошибочной. Я полностью отказываюсь от этих слов и приношу свои извинения. Организация "Цоар" не занимается гиюром, тем более за деньги". Кроме того, раввин Йосеф начал свой очередной урок на YouTube с извинений. В рамках судебного соглашения он также обязался пожертвовать 10000 шекелей организации "Ноар ка-Галаха", занимающейся борьбой с дискриминацией в системе ультраортодоксального образования.

В организации "Цоар" заявили: "Наше объединение строго соблюдает чистоту помыслов и верность Галахе. Ошибочные высказывания не только нанесли ущерб нашей репутации, но и представили нас в искаженном виде – как организацию, действующую вопреки Галахе и закону. Мы надеемся, что эта ситуация станет уроком и поможет избежать подобных публикаций в будущем. Мы продолжим работать с полной прозрачностью и приверженностью ценностям Торы".