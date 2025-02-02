Раввины призвали Исраэля Каца пересмотреть концепцию в оборонной сфере

Группа ведущих раввинов национально-религиозного сектора направила письмо министру обороны Израиля Исраэлю Кацу с призывом пересмотреть кадровую политику в ЦАХАЛе. Они выразили обеспокоенность тем, что командование армии, по их мнению, руководствуется не боевой эффективностью, а идеологическими соображениями. Раввины настаивают на том, что приоритет должен отдаваться безопасности солдат, а не защите прав врага.

Среди подписавших письмо – раввины Ури Шерки, Хагай Лондин, Давид-Хай Коэн, Элияким Леванон, Элиягу-Рахамим Зини, Шмуэль Элиягу и другие. В своем обращении они подчеркнули, что десятки тысяч их учеников служат в армии, а значит, они чувствуют ответственность за то, в каких условиях проходит их служба. Авторы обращения заявили, что потрясены неспособностью высшего военного руководства предотвратить трагедию 7 октября, несмотря на многочисленные предупреждения.

Раввины также раскритиковали систему продвижения офицеров в ЦАХАЛе, утверждая, что на ключевые должности назначаются люди с определенной политической позицией, а не с лучшими профессиональными качествами. Они отметили, что религиозные офицеры сталкиваются с барьерами в продвижении по службе, что, по их мнению, ослабляет армию и подрывает доверие к ней.

Кроме того, в письме содержится требование пересмотреть боевые инструкции, которые, как утверждают раввины, ставят солдат в опасное положение. Они выразили обеспокоенность тем, что в армии укоренился подход, при котором военнослужащие вынуждены рисковать жизнью из-за идеологических установок командования.

В заключение раввины потребовали от министра обороны предпринять решительные шаги по реформированию командных структур. Они призвали назначать на ключевые позиции профессионалов, ориентированных на победу в бою, а не на политические компромиссы. Раввины также выразили желание встретиться с Кацем лично, чтобы обсудить эти вопросы более подробно.