На могиле хасида неизвестные закрасили титулы, именующие Любавичского ребе покойным

Семья хабадника Моше-Баруха Галинского, которая пришла на его могилу в Лоде, чтобы отметить месяц со дня кончины, обнаружила, что неизвестные замазали краской титулы, именующие Любавичского ребе покойным. Представители так называемого мессианского крыла Хабада по-прежнему считают, что Любавичский ребе жив и является Мессией.

В надписи на надгробии, гласившей, что Галинский был сердцем и душой привязан к Любавичскому ребе Менахему-Мендлу Шнеерсону, были закрашены обращенные к Ребе титулы "да будет память о святом праведнике благословенна, заслуги его да защитят нас".

По сообщению сайта COL, один из внуков покойного раввина Галинского, являющийся эмиссаром Хабада в Иерусалиме, заявил, что ответственность за произошедшее лежит на родителях и учителях, которые недостаточно контролируют ситуацию и списывают подобные поступки на "хасидский стиль воспитания".

Раввин Моше-Барух Галинский был известной фигурой в хайфской общине хасидов Хабада и сыном знаменитого популяризатора иудаизма раввина Яакова Галинского. В последние годы он проживал в Лоде, рядом с внуками.