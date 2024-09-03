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На могиле хасида неизвестные закрасили титулы, именующие Любавичского ребе покойным

время публикации: 03 сентября 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 09:49
На могиле хасида неизвестные закрасили титулы, именующие Любавичского ребе покойным
Yonatan Sindel/Flash90

Семья хабадника Моше-Баруха Галинского, которая пришла на его могилу в Лоде, чтобы отметить месяц со дня кончины, обнаружила, что неизвестные замазали краской титулы, именующие Любавичского ребе покойным. Представители так называемого мессианского крыла Хабада по-прежнему считают, что Любавичский ребе жив и является Мессией.

В надписи на надгробии, гласившей, что Галинский был сердцем и душой привязан к Любавичскому ребе Менахему-Мендлу Шнеерсону, были закрашены обращенные к Ребе титулы "да будет память о святом праведнике благословенна, заслуги его да защитят нас".

По сообщению сайта COL, один из внуков покойного раввина Галинского, являющийся эмиссаром Хабада в Иерусалиме, заявил, что ответственность за произошедшее лежит на родителях и учителях, которые недостаточно контролируют ситуацию и списывают подобные поступки на "хасидский стиль воспитания".

Раввин Моше-Барух Галинский был известной фигурой в хайфской общине хасидов Хабада и сыном знаменитого популяризатора иудаизма раввина Яакова Галинского. В последние годы он проживал в Лоде, рядом с внуками.

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