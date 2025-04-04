Время зажигания субботних свечей 4 апреля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:20, 19:38

Тель-Авив – 18:40, 19:40

Хайфа – 18:32, 19:40

Беэр-Шева – 18:42, 19:39

Эйлат – 18:30, 19:37

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваикра":

Воззвав к Моше из Шатра Откровения, Бог сообщает ему порядок храмовых жертвоприношений. Первая категория – олот, жертвы всесожжения, полностью сжигаемые на жертвеннике. Затем Тора описывает хлебные дары (менахот), приготовленные из муки и масла, которые частично сжигали, а частично отдавали коэнам. Мирные жертвы (шламим) частично сжигались, а остальное съедалось, но с запретом употреблять кровь и определенные виды жира. Завершают раздел грехоочистительные жертвы, искупающие разные виды прегрешений, в том числе ложные клятвы и нарушения законов ритуальной чистоты.

Слово "корбан" связано с корнем "лекарев" – приближать. Оно не просто обозначает жертву, а отражает суть процесса: корбан приближал человека к Богу. Этот символизм проявлялся в том, что каждая среда мироздания участвовала в служении: животные приносились на жертвенник, растительный мир представляли хлебные дары и вино, а соль как символ неорганической природы тоже входила в состав жертвоприношений.

В Торе сказано: "Когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Богу" (Ваикра 1:2). Это можно понять и как "Человек, который принесет жертву из себя" – ведь главная цель жертвоприношения состояла в духовном возвышении. Корбан не ограничивался принесением дара, а требовал от человека внутренней работы, раскаяния и стремления к святости.

Хотя храмовые жертвоприношения невозможны в отсутствие Храма, их законы сохраняют значимость. Мудрецы учат: изучение тем о жертвах засчитывается, как их реальное принесение. В книге Ошеа сказано: "И мы заплатим устами нашими за (жертвенных) быков" (Ошеа 14:3). Глубокое изучение этих законов – не просто память о прошлом, а средство духовного очищения, способное изменить саму реальность.