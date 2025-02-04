Раввин Ури Садан о судьбе Елизаветы Цурковой: "Не каждое похищение требует выкупа пленных"

В интервью радиостанции "Кан-Морешет" раввин Ури Садан высказался по вопросу выкупа пленников в случае гражданских заложников, сославшись на ситуацию с Елизаветой Цурковой, которая была похищена в 2023 году в Багдаде проиранскими боевиками.

"Важно отличать тех, кто добровольно отправился в опасное место, от тех, кто оказался там по заданию государства", – отметил раввин. По его словам, Цуркова сознательно пошла на неоправданный риск. Он подчеркнул, что выкуп пленников – важная заповедь, но добавил, что освобождение гражданских, действовавших на свой страх и риск, ставит перед обществом сложную моральную дилемму. "Мы рискуем заплатить слишком высокую цену за заложников, особенно если это угрожает безопасности общества", – пояснил он.

Цуркова находилась в Багдаде в рамках исследования, проводимого Принстонским университетом (США). Она въехала в страну по российскому паспорту по собственной инициативе и не представляла официальные структуры.

Раввин Ури Садан, относящийся к религиозному сионизму, возглавляет общину "Оз ве-Адар" в Петах-Тикве. В прошлом он служил в боевых подразделениях бригады "Гивати", а затем в течение 13 лет занимал пост раввина мошава Нов на Голанских высотах.