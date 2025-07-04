Время зажигания субботних свечей 4 июля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:13, 20:31

Тель-Авив – 19:29, 20:33

Хайфа – 19:25, 20:35

Беэр-Шева – 19:21, 20:31

Эйлат – 19:16, 20:25

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Хукат":

Моше получает повеление о законе "красной коровы" — ее пепел используется для очищения людей, ставших ритуально нечистыми после прикосновения к мертвому телу.

Спустя сорок лет странствий народ Израиля приходит в пустыню Цин, где умирает Мирьям. Когда у народа заканчивается вода, он начинает жаловаться. Всевышний повелевает Моше говорить со скалой, чтобы из неё вышла вода, но Моше в гневе ударяет по скале посохом. Вода действительно течёт, но за то, что Моше и Аарон не выполнили повеление точно, им не разрешено войти в Землю Обетованную.

Аарон умирает на горе Ор-Аар, и первосвященником становится его сын Элазар. Позже, когда народ снова восстаёт, в стан нападают ядовитые змеи. По указанию Бога Моше делает медного змея и поднимает его на шест — тот, кто смотрит на него с верой, исцеляется от укуса.

Израильтяне поют песнь у источника, чудесно давшего им воду в пустыне.

Под предводительством Моше народ побеждает эморейских царей Сихона и Ога, пытавшихся воспрепятствовать их продвижению, и захватывает их земли на восточном берегу Иордана.