Ашкеназские раввины выступили против распределения сефардских школьниц

В Иерусалиме обострился конфликт между ультраортодоксальным руководством литовского направления ("литваки") и городскими властями. Причиной стало решение мэрии направить десятки девочек сефардского происхождения в ашкеназские семинары (школы для учениц старших классов), несмотря на возражения их администрации.

Месяц назад из-за нехватки мест в учебных заведениях мэрия распределила сефардских учениц в ашкеназские семинары, иногда без согласия их руководства. В ответ партия "Дегель а-Тора", представляющая интересы литваков, выпустила директиву, призывающую школы не сотрудничать с властями в этом вопросе.

Как сообщает "Ятед неэман" (официальное издание "Дегель а-Тора"), в доме одного из лидеров литовского направления, раввина Дова Ландо, прошло срочное собрание. В нем участвовали глава ешивы "Слободка" Моше-Гиллель Гирш и другие влиятельные раввины. Основной темой стала защита автономии религиозных учебных заведений. Участники призвали приостановить вступительные экзамены до новых указаний.

Параллельно продолжается судебный процесс по иску организации "Ноар ке-Галаха", обвиняющей власти и школы в системной дискриминации сефардских учениц. Суд отклонил ходатайства мэрии и семинаров о закрытии дела, обязал их оплатить судебные издержки в размере 12 тысяч шекелей и указал на отсутствие весомых контраргументов со стороны ответчиков.