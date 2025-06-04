Израильтяне стали более религиозными под влиянием войны

Согласно опросу, проведенному институтом "Рушинек" для 12-го канала ИТВ, под влиянием войны, начавшейся 7 октября, среди израильтян наблюдается значительное усиление религиозности и еврейской идентичности. В опросе участвовали 854 респондента в возрасте от 18 до 70 лет.

В опросе участвовали 854 респондента в возрасте от 18 до 70 лет. Данные показали, что 22% израильтян стали ближе к религии после событий 7 октября, причём среди молодых людей в возрасте 18-29 лет этот показатель достигает 35%. При этом 65% опрошенных заявили, что их отношение к религии не изменилось, а 13% сообщили об отдалении от традиций.

Посещение синагоги также стало одним из ключевых показателей исследования: 16% респондентов ходят в синагогу регулярно, 52% – только по праздникам или особым случаям, а 32% не посещают её вообще. По сравнению с данными Центрального бюро статистики 2009 года, количество постоянных посетителей синагог немного сократилось. В плане соблюдения кашрута (не считая Песаха), 38% израильтян строго придерживаются кашрута, 24% соблюдают частично, а 38% не следуют правилам кашрута. Имеет место небольшое снижение по сравнению с опросом Израильского института демократии 2022 года.

49% опрошенных совершают субботний кидуш каждую неделю, 26% – время от времени, а 25% не делают этого вовсе. Что касается субботы и соблюдения сопутствующих ограничений, 27% соблюдают ее полностью по галахическим нормам, 29% – частично, а 44% не придерживаются субботних ограничений. При этом среди молодежи процент соблюдающих субботу оказался выше среднего.

Отдельный блок вопросов был посвящён молитвенной практике: 27% респондентов молятся регулярно по молитвеннику, 20% обращаются к молитве лишь в особых случаях или в трудные моменты, а 53% вообще не молятся. Отдельные данные касаются и отношения к мезузе: 39% израильтян не только устанавливают ее на дверных косяках, но и целуют, прикасаясь к ней, 54% имеют мезузу, но не придают ей особого значения, а 7% вообще её не размещают.

Одна из участниц опроса, Офир Ремез, которая выросла в нерелигиозной семье в Ход а-Шароне, заявила: "Первая причина, по которой я вернулась к религии – это вопрос 'почему?', который сильно во мне отозвался: почему это происходит с нами? На несколько часов [7 октября] не стало государства, так что же делает меня еврейкой, когда нет государства? Вторая причина заключается в том, что в обществе, где я выросла, при отсутствии высшей силы всё зависит от нас. И я чувствовала, что всё держится на мне, что я несу на своих плечах весь этот мир. Я почувствовала, что мне нужно что-то большее, чем я, понять, что я не одна. Это заставило меня начать процесс возвращения к религии".