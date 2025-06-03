Исследование: занятость хасидов в США выше, чем в Израиле

Исследование, проведенное специалистами из Института Аарона по экономической политике при Университете Райхмана, показало значительные различия между хасидскими общинами в США и Израиле, особенно в сфере занятости. Если в Израиле работает лишь 60% мужчин-хасидов, то в США этот показатель достигает 84%, что практически соответствует среднему уровню занятости по стране. При этом женщины-хасидки в Америке, напротив, работают реже (59%), чем их израильские единоверки (75%).

Экономическое положение американских хасидов остается достаточно скромным: средний доход их семей составляет около 52 тысяч долларов в год, что на 26% ниже общенационального медианного показателя. Для сравнения, в Израиле ультраортодоксальные семьи зарабатывают примерно 65% от дохода светских еврейских семей.

Мужчины-хасиды в США зарабатывают около 88% от средней американской зарплаты, а женщины – 77%. В Израиле этот разрыв значительно больше: мужчины-харедим получают лишь 45% от зарплат светских мужчин, а женщины-харедим – 62% от заработков светских женщин. Если сравнивать доходы хасидов не с общенациональными показателями, а с доходами жителей тех штатов, где они преимущественно проживают (Нью-Йорк и Нью-Джерси), то их экономическое положение выглядит еще более скромным – их заработки составляют менее 65% от местного медианного дохода.

Образовательный уровень американских хасидов, хотя и снижающийся, пока остается выше израильского. 19% мужчин и 17% женщин в общине имеют высшее образование, тогда как в Израиле эти показатели составляют лишь 2,3% и 5,8% соответственно. Исследователи отмечают, что с 2006 года доля хасидов с высшим образованием в США сократилась почти вдвое – с 33% до 19% среди мужчин и с 26% до 17% среди женщин. При этом 25% мужчин с высшим образованием специализировались в религиозных дисциплинах, 8,5% – в педагогике, а 15,6% – в бизнес-направлениях.

Демографические показатели хасидских общин в обеих странах оказались схожими. Средний возраст вступления в брак составляет около 20 лет как для мужчин, так и для женщин, а среднее количество детей в семье – 5,9 в США против 6,9 в Израиле.

Ученые – доктор Гила Аксельрод, Том Саде и доктор Ицхак Трахтенгот – использовали оригинальный метод идентификации членов хасидской общины в рамках американских социологических опросов ACS. Поскольку официальные опросы в США не включают вопросы о религии, исследователи ориентировались на языковой признак, выделяя тех, кто назвал идиш своим основным языком общения. Таким образом было выявлено около 480 домохозяйств, которые, по оценкам экспертов, репрезентативно отражают жизнь примерно 63% американских ультраортодоксов, составляющих в общей сложности 650 тысяч человек или 150 тысяч семей.