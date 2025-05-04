Прекращение проверок молока в США поставило под вопрос его кошерность

На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило федеральное тестирование коммерческого молока. Это вызвало волну беспокойства среди соблюдающих кашрут, поскольку кошерный статус молока в США во многом зависит от государственного контроля. Orthodox Union ("Ортодоксальный союз"), крупнейший сертификатор кошерных продуктов в стране, сообщил о многочисленных обращениях от потребителей.

С 1954 года большинство американских евреев, соблюдающих кашрут, полагаются на решение раввина Моше Файнштейна, который постановил, что государственный надзор за производством молока достаточен для признания его кошерным ("халав стам"). В Галахе существует запрет на употребление молока, полученного без еврейского надзора, из-за опасения, что в него может быть добавлено молоко некошерных животных. Такое молоко называется "халав нохри". Однако раввин Файнштейн разрешил коммерческое молоко, поскольку государство требует маркировать как "молоко" только продукт от коров, а инспекторы следят за соблюдением норм.

Раввин Авраам Гордимер, глава отдела по надзору за молоком при OU, заявил, что приостановка тестирования FDA не меняет кошерный статус молока. По его словам, основной надзор осуществляется на уровне штатов, а FDA играет второстепенную роль. Кроме того, отменены только тесты на загрязнения, но не физические проверки, которые остаются ключевыми для решения Файнштейна. Закон, запрещающий называть "молоком" продукт не от коров, также остается в силе.

Несмотря на заверения OU, некоторые потребители выразили обеспокоенность в соцсетях, задаваясь вопросом, не станет ли это первым шагом к отмене раввинского разрешения на обычное молоко ("халав стам"). Часть религиозных евреев и так употребляет только "халав Исраэль" – молоко, полностью произведенное под еврейским надзором, но оно дороже и менее доступно.

Сокращение проверок молока – часть масштабных реформ администрации Трампа. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший объявил о планах запретить синтетические красители, что также может повлиять на кошерность продуктов. Например, замена искусственных красителей на кармин (получаемый из насекомых) потребует пересмотра сертификации некоторых товаров. Однако производители могут выбирать кошерные альтернативы, такие как свекольный сок. Пока OU считает текущие изменения не критичными, но призывает внимательно следить за дальнейшими реформами.