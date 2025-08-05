Раввин Яаков Ариэль: разрешено использовать бионические протезы для совершения религиозных обрядов

Раввин Яаков Ариэль, один из ведущих раввинов религиозного сионизма, вынес новое галахическое постановление: люди с бионическими протезами могут выполнять заповеди, такие как надевание тфилин, вознесение лулава в Суккот и благословение коэнов во время утренней молитвы. По его мнению, современные протезы, управляемые датчиками и электродвигателями, считаются частью тела человека с точки зрения Галахи.

Также раввин Ариэль разрешил использование таких протезов в субботу, поскольку их работа не нарушает запрет на совершение запрещенной работы ("млаха"). Например, их можно надевать и включать после сна, так как это считается базовой потребностью.

Это решение опубликовано в новом выпуске журнала «Тхумин» и является частью серии статей, посвященных галахическим вопросам, возникшим во время войны. В организации «Цомет», которая распространила это постановление, отметили, что оно послужит интеграции людей с бионическими протезами в религиозную жизнь.

Бионический протез — это высокотехнологичное устройство, которое заменяет утраченную конечность и работает за счет сенсоров, считывающих электрические сигналы мышц или нервов. Такие протезы могут выполнять точные движения, например, сгибать пальцы или удерживать предметы, а некоторые модели даже позволяют чувствовать прикосновения. Они отличаются от обычных протезов тем, что не просто имитируют внешний вид руки или ноги, а фактически становятся функциональным продолжением тела.