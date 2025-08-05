Раввин Авраам Став подверг критике письмо деятелей культуры с призывом остановить войну в Газе

Раввин Авраам Став, сын раввина Давида Става, одного из глав религиозно-сионистской ассоциации "Цоар", резко высказался в ответ на открытое письмо израильских деятелей культуры с призывом остановить войну в Газе. Он назвал их заявления, обвиняющие армию и солдат в "убийстве детей", "создании гуманитарного кризиса" и "бесцельных разрушениях", ударом в спину.

"Откровенно говоря, у меня такое чувство, будто меня предали, – написал раввин Став. – Я не называю их предателями, не дай Бог, но когда сотни деятелей культуры заявляют, что я и мои товарищи совершаем зверства, это воспринимается как нож в спину. Теперь я уже вряд ли смогу воспринимать их творчество так же, как прежде".

Он отметил, что критика действий Израиля в Газе – с военной или этической позиции – допустима, и выразил понимание в адрес тех, кто вернулся с войны с тяжелыми вопросами. Однако, по его словам, когда сотни деятелей культуры, находясь в безопасном тылу, повторяют антиизраильскую риторику, это подрывает доверие и выглядит унизительно.