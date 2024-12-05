x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 09:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 09:51
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Книга "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов" ждет подписчиков

время публикации: 05 декабря 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 09:00
Книга "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов" ждет подписчиков
Моше-Максим Шамота ("Max Shamota Art")
Книга "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов" ждет подписчиков
Моше-Максим Шамота ("Max Shamota Art")
Книга "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов" ждет подписчиков
Моше-Максим Шамота ("Max Shamota Art")

Готовится к публикации книга "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов". Автор: Моше-Максим Шамота ("Max Shamota Art").

"Эта книга представляет собой сокровищницу коротких изречений и притч, сформулированных в афористической форме, принадлежащих знаменитым хасидским Цадикам (праведникам). Богатая тематика охватывает разнообразные аспекты человеческой жизни, взаимоотношения с Богом, между людьми. Субботу и праздники, а также житейские вопросы. Каждая притча является бриллиантом мысли, содержащим в себе глубокие истины и пространство для размышлений", – говорит автор.

Уникальность этой книги заключается не только в ее содержании, но и в визуальном оформлении. Вас ждет мир иллюстраций, которые оживляют каждую притчу и помогают визуализировать ее глубину и смысл.

Книга выйдет небольшим тиражом в твердом переплете, на качественной бумаге. Чтобы осуществить издание, автор собирает предварительные заказы.

Для заказа книги "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов" надо связаться с автором через Facebook (написать ему личное сообщение) или через WhatsApp (0507799352).

Макс Шамота – художник, фотограф, графический дизайнер, моушн-дизайнер. Член Союза Журналистов, Союза Фотохудожников России, Союза Художников Израиля. Окончил Московскую Академию Печати (Московский Полиграфический Институт), Московское Художественное Училище памяти 1905 года. Родился в 1961 году в Москве. С 2010 года проживает в Израиле. Широко известен как автор картин и фотографий, рассказывающих о жизни религиозной еврейской общины.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 07 января 2018

Израиль: волшебство цвета. Фотопейзажи Макса Шамоты
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 27 марта 2017

"Мишпаха" потерянная и обретенная: новая выставка в галерее "Скицца"