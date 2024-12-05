Книга "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов" ждет подписчиков

Готовится к публикации книга "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов". Автор: Моше-Максим Шамота ("Max Shamota Art").

"Эта книга представляет собой сокровищницу коротких изречений и притч, сформулированных в афористической форме, принадлежащих знаменитым хасидским Цадикам (праведникам). Богатая тематика охватывает разнообразные аспекты человеческой жизни, взаимоотношения с Богом, между людьми. Субботу и праздники, а также житейские вопросы. Каждая притча является бриллиантом мысли, содержащим в себе глубокие истины и пространство для размышлений", – говорит автор.

Уникальность этой книги заключается не только в ее содержании, но и в визуальном оформлении. Вас ждет мир иллюстраций, которые оживляют каждую притчу и помогают визуализировать ее глубину и смысл.

Книга выйдет небольшим тиражом в твердом переплете, на качественной бумаге. Чтобы осуществить издание, автор собирает предварительные заказы.

Для заказа книги "Простыми словами". Изречения еврейских мудрецов" надо связаться с автором через Facebook (написать ему личное сообщение) или через WhatsApp (0507799352).

Макс Шамота – художник, фотограф, графический дизайнер, моушн-дизайнер. Член Союза Журналистов, Союза Фотохудожников России, Союза Художников Израиля. Окончил Московскую Академию Печати (Московский Полиграфический Институт), Московское Художественное Училище памяти 1905 года. Родился в 1961 году в Москве. С 2010 года проживает в Израиле. Широко известен как автор картин и фотографий, рассказывающих о жизни религиозной еврейской общины.