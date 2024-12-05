Председатель религиозного суда предложил исправить "еретические" слова хасидской песни

После того, как раввин Авраам Дойч, глава религиозного суда Маале-Адумим, подверг критике песню "Еще лучше", председатель суда, равввин Йехиэль Шакани, опубликовал письмо с разъяснениями. Шакани уточнил, что Дойч не критиковал на личном уровне автора песни, раввина Шалома Аруша.

В письме Шакани цитируется история, произошедшая с безработным преподавателем, который обратился за помощью к Хафец-Хаиму (раввину Исраэлю-Меиру Пупко, духовному лидеру ашкеназских евреев прошлого века). Благодаря усилиям Хафец-Хаима преподаватель устроился на работу, но сообщил благодетелю, что ему не помешала бы прибавка к зарплате. Раввин ответил: "Человеку нельзя говорить, что его положение могло бы быть лучше. Ему позволено сказать, что его ситуация сейчас горька, но она не могла быть лучше, потому что все, что делает Всевышний, – это самое лучшее для человека".

В свете этой позиции раввин Йехиэль Шакани пишет, что слова мудрецов сопоставимы со словами Бога. По его словам, в ходе телефонного разговора между Дойчем и Арушем раввины выразили взаимное уважение, и была найдена компромиссная формула припева песни. Вместо "И будет мне еще лучше" следует петь "И откроется мне лучшее". В заключение автор послания отмечает: "Очевидно, что благодаря новому тексту укрепится вера и увеличится слава Небес во всем мире".