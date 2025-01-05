Поддержка Трампа среди ортодоксальных евреев США выросла

По данным еврейского новостного агентства JTA, в то время как большинство американских евреев продолжают голосовать за демократов, среди ортодоксов поддержка республиканцев и Трампа существенно выросла: с 25% в 2000 году до почти универсальной поддержки в 2024 году.

Согласно отчету организации "Нишма", основанному на опросе 1296 ортодоксальных избирателей перед выборами, представители этой группы считают вопросы Израиля и антисемитизма более важными, чем другие группы еврейских избирателей. Для остальных еврейских избирателей, по данным аналитической фирмы GBAO Strategies, наиболее важными вопросами были будущее демократии (53%) и права на аборт (38%).

В заметке приводятся высказывания молодых ортодоксальных евреев. Хадар Зоар из Майами заявила: "Я доверяю Трампу, он обещает помочь Израилю и вернуть наших заложников". Эмили Сильвер из Энглвуда отметила, что в ее школе, принадлежащей к современной ортодоксии, большинство поддерживают Трампа, хотя некоторые сторонники демократической кандидатки Камалы Харрис предпочитают не высказываться открыто. В то же время ее дед, врач, придерживается демократических взглядов, считая, что здравоохранение должно быть доступно для всех.

Для многих молодых евреев, таких как Керен Кронзон из Тенафлая, ключевыми вопросами на выборах были Израиль и борьба с антисемитизмом. "Трамп решительно настроен на борьбу с антисемитизмом на университетских кампусах," – сказала Кронзон. Она считает, что Трамп лучше справится с текущим конфликтом между Израилем и ХАМАСом и обеспечит безопасность евреев в США. "У нас есть Израиль, но Америка тоже наш дом. Я надеюсь, что все будут чувствовать себя здесь в безопасности," – добавила она.