Раввин Хананель Зини: можно ли молиться за переизбрание Трампа?

Глава отдела религиозно-сионистской ешивы-эсдер "Ор ве-йешуа" раввин Хананель Зини опубликовал колонку, в которой разобрал галахические аспекты молитвы за победу того или иного кандидата на выборах президента США. По мнению автора, есть существенная разница между молитвами евреев диаспоры за правителей, обеспечивавших их безопасность, и молитвой в еврейском государстве за лидеров других стран.

Раввин Зини отмечает, что многочисленные еврейские общины веками молились за благополучие властей в странах проживания. В трактате "Поучения отцов" приведено изречение рабби Ханины: "Молись о благополучии державы – ведь если бы не страх [перед наказанием со стороны властей], люди глотали бы друг друга живьем". Некоторые комментаторы цитируют слова пророка Йермиягу: "Просите мира для того города, в который Я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны".

Автор колонки упоминает мнение, согласно которому можно молиться за переизбрание Дональда Трампа на должность президента США ввиду его произраильской позиции. При этом Зини считает, что эта практика изначально была предписана евреям, проживавшим в диаспоре и вынужденных молиться за правителей, чтобы избежать страданий. Такие молитвы не обязаны быть ориентиром для жителей государства Израиль, подчеркивает раввин: "Особенно в случае с кандидатом, чьи высказывания в последние месяцы вызывают сомнения. Например, Трамп недавно встретился с представителями мусульманской общины, заявив о намерении положить конец страданиям в Газе и Ливане, а его предполагаемый вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс открыто утверждает, что американский интерес – избегать войны с Ираном".

По словам раввина Хананеля Зини, утверждение, что будущее Израиля зависит от личности американского президента, весьма проблематично. Напротив, история доказывает, что Израиль иногда идет против решений и угроз США, как в случае наземных операций в Газе и Ливане. "Народ Израиля никоим образом не зависит от других народов. История показывает, что каждая страна, из которой изгоняли евреев, вскоре терпела крах. Нет проблемы молиться за избрание Трампа, если мы понимаем, что наше будущее зависит не от других наций, а от Всевышнего, который дал нам независимое государство и армию, способную защитить нас от угроз", – завершает Зини свою колонку.