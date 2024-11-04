Совет округа Биньямин провел молитву за успех выборов в США

В воскресенье региональный совет округа Биньямин под руководством главы совета Исраэля Ганца провел молитву за успех выборов в США. Ганц заявил: "Эти выборы судьбоносны для народа Израиля и для всего мира. Мы молимся, чтобы американский народ сделал удачный выбор и избрал человека, признающего ценности справедливости и морали, а также приверженного библейским принципам".

Молитва состоялась в древнем Шило, где, согласно Танаху, располагалась Скиния Завета (походный Храм). Исраэль Ганц подчеркнул: "Мы молимся, чтобы избранный президент признавал право народа Израиля на Землю Израиля, так как это путь к миру во всём мире и преодолению мирового зла, угрожающего свободному миру".

В последние годы Совет Биньямина поддерживает тесные связи с высокопоставленными лицами в США, включая представителей Республиканской партии. По информации сайта "Аруц шева", фрагменты молитвы из древнего Шило будут транслироваться на предвыборных митингах в США.