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Совет округа Биньямин провел молитву за успех выборов в США

время публикации: 04 ноября 2024 г., 03:44 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 03:53
Совет округа Биньямин провел молитву за успех выборов в США
Yonatan Sindel/Flash90

В воскресенье региональный совет округа Биньямин под руководством главы совета Исраэля Ганца провел молитву за успех выборов в США. Ганц заявил: "Эти выборы судьбоносны для народа Израиля и для всего мира. Мы молимся, чтобы американский народ сделал удачный выбор и избрал человека, признающего ценности справедливости и морали, а также приверженного библейским принципам".

Молитва состоялась в древнем Шило, где, согласно Танаху, располагалась Скиния Завета (походный Храм). Исраэль Ганц подчеркнул: "Мы молимся, чтобы избранный президент признавал право народа Израиля на Землю Израиля, так как это путь к миру во всём мире и преодолению мирового зла, угрожающего свободному миру".

В последние годы Совет Биньямина поддерживает тесные связи с высокопоставленными лицами в США, включая представителей Республиканской партии. По информации сайта "Аруц шева", фрагменты молитвы из древнего Шило будут транслироваться на предвыборных митингах в США.

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