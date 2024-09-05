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"Галей-ЦАХАЛ": 250 гурских хасидов пойдут служить в полицию, остальные будут освобождены от призыва

время публикации: 05 сентября 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 10:01
250 гурских хасидов пойдут служить в полицию, остальные будут освобождены от призыва
Chaim Goldberg/Flash90

По сообщению радиостанции "Галей-ЦАХАЛ", Гурский хасидский двор договорился с министерством обороны о том, чтобы около 250 хасидов прошли службу в полиции, а все остальные ученики ешив, подлежащие призыву, были освобождены от призыва в ЦАХАЛ. В полицию, включая административные должности, направятся хасиды, которые не только учатся, но и работают.

По информации, имеющейся у радиостанции, переговоры с министерством обороны вел раввин Авраам-Биньямин Зильберберг, один из влиятельных представителей гурской общины. Радиостанция обратились за комментариями в ЦАХАЛ, министерство обороны, к министру обороны и в полицию, но ответа пока что не поступило.

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