"Галей-ЦАХАЛ": 250 гурских хасидов пойдут служить в полицию, остальные будут освобождены от призыва

По сообщению радиостанции "Галей-ЦАХАЛ", Гурский хасидский двор договорился с министерством обороны о том, чтобы около 250 хасидов прошли службу в полиции, а все остальные ученики ешив, подлежащие призыву, были освобождены от призыва в ЦАХАЛ. В полицию, включая административные должности, направятся хасиды, которые не только учатся, но и работают.

По информации, имеющейся у радиостанции, переговоры с министерством обороны вел раввин Авраам-Биньямин Зильберберг, один из влиятельных представителей гурской общины. Радиостанция обратились за комментариями в ЦАХАЛ, министерство обороны, к министру обороны и в полицию, но ответа пока что не поступило.