Время зажигания субботних свечей 6 декабря 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 15:55, 17:15

Тель-Авив – 16:14, 17:16

Хайфа – 16:03, 17:14

Беэр-Шева – 16:17, 17:17

Эйлат – 16:11, 17:20

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Вайеце":

Яаков покидает родной дом в Беэр-Шеве и направляется в Харан. Ночью он останавливается на привал в некоем месте, где видит сон: лестница соединяет небо и землю, а по ней поднимаются и спускаются ангелы. Во сне Бог обещает Яакову, что земля, на которой он лежит, станет достоянием его потомков. Утром Яаков ставит камень, служивший ему подголовником, как жертвенник и монумент, пообещав сделать это место домом Бога.

В Харане Яаков поселяется у своего дяди Лавана, где работает пастухом. Лаван соглашается отдать свою дочь Рахель в жены Яакову за семь лет службы. Однако в брачную ночь вместо Рахели Лаван подменяет её на старшую дочь Лею, и обман раскрывается только утром. Через неделю Яаков женится на Рахели, согласившись отработать ещё семь лет.

У Леи рождаются шестеро сыновей: Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Иссахар и Зевулун, а также дочь Дина. Рахель долго остаётся бесплодной, но позже отдаёт Яакову в жёны свою служанку Бильгу, которая рождает сыновей Дана и Нафтали. Лея поступает так же, отдав служанку Зилпу, у которой рождаются Гад и Ашер. Наконец, молитвы Рахели находят отклик, и она рожает сына Йосефа.

Через четырнадцать лет жизни в Харане Яаков желает вернуться домой, но Лаван уговаривает его остаться, предложив часть приплода скота в качестве платы за труд. Несмотря на обманы Лавана, Яакову удаётся значительно разбогатеть. Спустя шесть лет он тайно уходит из Харана. Лаван преследует его, но во сне Бог предупреждает его не вредить Яакову. Они заключают соглашение на холме Галь-Эд, после чего Яаков возвращается в Святую Землю, где его встречают ангелы.