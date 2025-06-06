Время зажигания субботних свечей 6 июня 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:02, 20:25

Тель-Авив – 19:22, 20:28

Хайфа – 19:16, 20:29

Беэр-Шева – 19:22, 20:25

Эйлат – 19:08, 20:19

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Насо":

После завершения переписи всего народа Израиля отдельно подсчитывается число левитов в возрасте от 30 до 50 лет – 8580 человек. Именно они были признаны пригодными для служения и переноса Святилища.

Всевышний раскрывает Моше закон о "сота" – женщине, заподозренной мужем в супружеской измене. Также излагается закон о назорее – человеке, давшем обет воздержания: он обязан воздерживаться от вина, не стричь волосы и избегать ритуальной нечистоты от прикосновения к умершим.

Первосвященнику Аарону и всем коэнам предписывается особая заповедь – благословлять народ Израиля тройным благословением.

Главы двенадцати колен Израиля приносят жертвы в честь освящения жертвенника. Хотя подношения всех идентичны, каждый приносит их в отдельный день – в течение двенадцати дней. Все жертвоприношения подробно перечислены в тексте Торы.