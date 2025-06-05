Раввин Дов Лиор: гиюр детей без соблюдения ими заповедей недействителен

В недавно вышедшей книге "Различающий между Израилем и народами – гиюр по Галахе" опубликовано письмо раввина Дова Лиора – одного из ведущих авторитетов религиозного сионизма. В нем он подчеркивает, что ребенок, рожденный от нееврейской матери или зачатый с использованием донорской яйцеклетки от нееврейки, не может считаться частью еврейского народа до прохождения полноценного гиюра с обязательным принятием заповедей.

Раввин Лиор также подверг критике практику проведения гиюра несовершеннолетним в случаях, когда нет уверенности в их будущем соблюдении заповедей. "Лучше прекратить эту несостоятельную практику. Если нет уверенности, что ребёнок будет соблюдать Тору и заповеди – это не гиюр вовсе", – пишет он.

К его мнению присоединился раввин Давид Хай Коэн, глава йешивы "Нетивот-Исраэль", заявив: "Если ребенок растет в нерелигиозной семье, его гиюр не имеет силы – он остается неевреем. Гиюр невозможен без принятия заповедей и подчинения законам Торы".

В книге собраны десятки писем и решений ведущих раввинов – от глав ешив и главных раввинов городов до известных даянов (религиозных судей). Она считается одним из самых полных исследований вопросов гиюра несовершеннолетних.