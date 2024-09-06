Активист гурских хасидов отрицает переговоры о призыве ешиботников в полицию

По следам публикаций о том, что в общине гурских хасидов велись переговоры о призыве в полицию около 200 ешиботников вместо призыва всех военнообязанных членов общины в армию, глава ешивы Гур в Хацоре, раввин Авраам-Биньямин Зильберберг, заявил, что "такого никогда не было".

В письме, отправленном министру жилищного строительства Ицхаку Гольдкнопфу, отмечается: "Я был потрясен, услышав, что якобы вел переговоры с кем-то от имени хасидской общины Гур о призыве в полицию вместо армии. Эта информация не имеет никакого отношения к реальности. Никаких переговоров по этому поводу не было, и, конечно, нет никакого согласия на сам факт призыва в полицию, а также на любые сделки".

По словам раввина Зильберберга, единственное, что обсуждается, – это "возврат к принципу, который действовал все годы, согласно которому каждый, кто посвящает себя изучению Торы, освобожден от призыва в армию, без каких-либо условий и сделок. Этим вопросом занимаются уполномоченные раввины, которые с самоотверженностью стараются отменить ужасный указ и вернуть прежний порядок. Пусть укрепятся руки всех, кто занят святой работой, и пусть будут заткнуты уста говорящих ложь".