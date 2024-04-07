Сефардские раввины в письме против призыва: "Государство борется с Б-гом и с Торой"

Видные сефардские раввины написали открытое письмо, в котором они объясняют недопустимость призыва "харедим", приводят свои измышления о причинах и целях этого действия правительства и призывают ультрарелигиозное население подчиняться только раввинам и ни в коем случае не поддаваться на "попытки государственных органов взять под свой контроль верующих и сократить их количество". Это письмо с подписями восемнадцати авторитетных раввинов с перечнем возглавляемых ими ешив приводит в своем Telegram-канале политический обозреватель Амит Сегаль.

Раввины подчеркивают, что еврейский народ защищает только Б-г и ниспосланная им Тора, и лишь вера в Б-га является секретом выживания еврейского народа, и якобы трагедия, произошедшая с израильским народом в начале года (по иудейскому календарю, – прим. ред.) еще раз подтвердила "эту истину".

Раввины пишут, что "именно в эти тяжелые дни государственные власти приняли решение посеять раздор и смуту, выйти на борьбу с Б-гом и с ниспосланной им Торой в различных сферах, с целью ассимиляции ультрарелигиозного сообщества и интеграции его в светский образ жизни", и поэтому раввины выходят единым фронтом, чтобы разъяснить "позицию священной Торы".

Они отрицают возможность каких-либо адаптированных под потребности ультрарелигиозных призывников программ и проектов службы, называя их "злонамеренным планом" постепенного привлечения ультрарелигиозных людей под светский контроль и планомерного сокращения доли соблюдающих Тору людей в государстве.

Раввины напоминают, что их авторитетные коллеги уже высказывали распоряжение к верующим о том, что даже ультраортодоксы, не изучающие Тору в рамках тех или иных учебных заведений, не должны идти в армию или в любой другой "альтернативный" институт службы, и подчеркивают, что они полностью согласны с этой позицией. Раввины утверждают, что привлечение "харедим" на ту или иную службу нанесет огромный удар всему обществу на много поколений вперед, и ультрарелигиозное общество не готово соглашаться ни на какие компромиссы по этому вопросу.

Они подчеркивают, что "харедим" готовы отдать жизнь и положить свою душу во имя изучения Торы, и их не остановят ни аресты и заключение в тюрьму, ни какие-либо другие санкции. Они призывают всех своих последователей помогать в финансировании ультрарелигиозных учебных заведений, которые лишатся государственной поддержки из-за отказа отправлять молодых людей призывного возраста на службу, а также призывают протестовать против попыток "ассимиляции под видом тех или иных вариантов призыва".