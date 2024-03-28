"Именно сейчас, когда Израилю нужно милосердие небес": религиозный мир комментирует решение БАГАЦа

Высокопоставленные представители ультраортодоксального сектора подвергли резкой критике решение Высшего суда справедливости о временном замораживании перевода денег йешивам, студенты которых подпадают под закон о призыве и не явились на призывные пункты.

Лидер партии ШАС Арье Дери назвал вердикт Каиновой печатью и беспрецедентным выступлением против тех, кто изучает Тору в еврейском государстве. "Именно в те дни, когда Израилю необходимо милосердие небес, БАГАЦ наносит удар по миру Торы, на котором держится мир", – заявил он.

Он не исключил возможности, что ШАС выйдет из коалиции, однако подчеркнул, что это будет зависеть от решения раввинов. "Я пойму военнослужащих, которые откажутся служить в армии государства, борющегося с йешивами", – добавил Дери.

"Решение суда – тяжелый удар по тем, кто изучает Тору – и здесь, в Эрец-Исраэль, в еврейском государстве! Стыд и позор! Израиль был призван стать домом народа, придерживающегося истинной Торы. Без Торы у государства нет права на существование", – сказал глава "Еврейства Торы" Ицхак Гольдкнопф.

Лидер партии "Ноам" Ави Маоз подчеркнул, что видит в военной службе глубокий религиозный смысл. "Поэтому я уверен, что наложенная БАГАЦом кара будет отменена, и Тора восторжествует до последних дней. Позор тем, кто делает подобную кару возможной", – сказал он.

По словам представителя "Религиозных сионистов" Цви Сукота, судьи поднесли зажженную спичку к бочке с горючим. "Их не волнует, что идет война за существование Израиля. Насралла, Хаменеи и Синуар открыли сегодня шампанское", – сказал он.