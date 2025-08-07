Религиозные солдаты требуют повысить в звании главного военного раввина

Адвокат Нисан Шерифи обратился к министру обороны Исраэлю Кацу с просьбой от имени группы военнослужащих ЦАХАЛа повысить звание главного военного раввина с бригадного генерала до звания генерал-майора.

В письме отмечается, что обращение исходит от религиозных и ультрарелигиозных солдат, включая учеников ешив-эсдер, совмещающих изучение Торы и службы в армии, и что для них важно подчеркнуть высокий статус духовного руководства в армии.

Шерифи напомнил, что с момента создания раввинского корпуса в ЦАХАЛе его возглавляли раввины в звании генерала – такие как раввины Шломо Горен, Мордехай Пирон и Гад Навон. Однако в 2000 году, при раввине Исраэле Вайсе, звание было понижено до бригадного генерала. По словам адвоката, это понижение воспринимается как пренебрежение к значимости этой должности. В письме также указано, что, в отличие от раввина, военные прокуроры с 2000 года получали звание генерала, что свидетельствует о дисбалансе в признании важности двух должностей.

"В нынешнюю эпоху, когда предпринимаются усилия по интеграции ультраортодоксов в армию, крайне важно подчеркнуть высокий статус главного раввина ЦАХАЛа – как подобает раввину еврейской армии", – подчеркивается в письме. - "Необходимо срочно исправить эту несправедливость и вернуть раввину звание генерала".