США: мошенники, выдававшие себя за федеральных агентов, арестованы после попытки обмануть хасида

Двое мужчин, представившихся сотрудниками федеральных органов, были задержаны после попытки вымогательства $13.5 тыс. у жителя ультраортодоксальной общины Кирьяс-Джоэля. Как сообщают власти, злоумышленники позвонили молодому еврею, заявив, что против него выдан ордер на арест, и потребовали деньги для "урегулирования дела".

Жертва, заподозрив неладное, обратилась к Моше Витриолу, главе службы безопасности Кирьяс-Джоэля (KJSP). Тот немедленно связался с полицией штата Нью-Йорк. В одном из отелей хасид вручил аферистам конверт. Однако вместо денег там лежала обычная туалетная бумага. Полиция задержала подозреваемых, их личности пока не разглашаются. Власти проверяют возможную связь с серией аналогичных преступлений против ультраортодоксальных семей в регионе.

Ранее KJSP уже предупреждала общину на идише о росте мошеннических схем, при которых злоумышленники угрожают арестом или имитируют ЧП. "С момента публикации предупреждающего видео мы получили десятки звонков от людей, которые столкнулись с подозрительными ситуациями", – отметил Витриол. Он призвал членов общины всегда проверять информацию и не поддаваться на требования срочных выплат, особенно через подарочные карты или криптовалюту. "Даже если вы слышите плач ребенка, это может быть сгенерировано ИИ", – предупредил он.