Время зажигания субботних свечей 7 февраля 2025 года

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Бешалах":

Фараон, позволивший евреям покинуть Египет, вскоре передумывает и бросается в погоню, чтобы силой вернуть их обратно. Евреи оказываются зажаты между морем и египетским войском. Всевышний повелевает Моше поднять посох над водой, и море расступается, позволяя народу пройти по суше. Когда египтяне устремляются следом, волны смыкаются над ними. В благодарность Моше и Сыны Израиля воспевают Песнь Всевышнему.

В пустыне народ, испытывая жажду и голод, не раз жалуется Моше и Аарону. Всевышний делает горькую воду источника в Маре пригодной для питья, а позже велит Моше ударить посохом по скале, из которой начинает течь вода. Каждое утро перед рассветом Бог посылает с небес манну, а по вечерам в лагере появляются перепела.

Евреям заповедано в пятницу собирать двойную порцию манны, так как в Шаббат — день, установленный Творцом для покоя — она не выпадет. Однако некоторые нарушают повеление и отправляются искать пищу, но не находят ничего.

В Рефидиме на евреев нападают амалекитяне. Воины под предводительством Йеошуа вступают в бой, а Моше, воздев руки в молитве, поддерживает их. В результате враг терпит серьезное поражение.