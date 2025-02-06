В рамках борьбы с дороговизной Хабад и телеведущий Гай Лерер объявили об открытии супермаркета

Гай Лерер, журналист и ведущий программы "А-Цинор" на 13-м канале, объявил о запуске второго супермаркета сети "Супер Цинор", который откроется в сотрудничестве с благотворительной организацией "Колель Хабад". Товары в этой сети продаются по ценам, значительно ниже среднерыночных.

О запуске нового магазина Лерер сообщил в соцсетях: "Они продолжают поднимать цены, а мы продолжаем работать для вас. С Божьей помощью, еще один постоянный филиал "Супер Цинор"". Точное местоположение супермаркета пока не раскрывается. При открытии первого магазина в Беэр-Шеве Лерер отметил: "В идеальном мире такие цены должны быть во всех супермаркетах, и именно таких условий стоит добиваться".

Рав Менди Блой из организации "Колель Хабад" подчеркнул: "Грамотный подход к покупкам позволяет людям экономить тысячи шекелей в месяц. Открытие нового супермаркета облегчит жизнь десяткам тысяч человек каждый год, и для нас это большая честь".

В последние годы Гай Лерер и "Колель Хабад" реализовали множество социальных инициатив, направленных на поддержку малообеспеченных семей. После начала войны их проекты оказали значительную помощь жителям приграничных районов, особенно тем, кто пострадали в результате террористической атаки 7 октября 2023 года.