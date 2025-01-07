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Традиции

Раввин Давид Лау в интервью каналу "Аль-Хурра": евреям запрещено подниматься на Храмовую гору

Храмовая гора
Раввинат
время публикации: 07 января 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 08:48
Раввин Давид Лау в интервью каналу "Аль-Хурра": евреям запрещено подниматься на Храмовую гору
Chaim Goldberg/Flash90

Давид Лау, бывший Главный ашкеназский раввин Израиля, дал интервью американскому арабоязычному телеканалу "Аль-Хурра". Раввин Лау упомянул галахический запрет подниматься на Храмовую гору и призвал сделать всё возможное, чтобы евреи и арабы могли жить мирно и безопасно.

Отвечая на вопрос о неоднократном восхождении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, бывший Главный раввин ответил, что в политику не вмешивается и не хочет говорить о конкретном человеке. При этом он подчеркнул, что раввины и до создания Государства Израиль, а также до Шестидневной войны запрещали евреям подниматься на Храмовую гору. "Для нас это священное место, и именно по этой причине мы туда не заходим", – сказал раввин Лау и призвал не превращать святыню в зону конфликта.

В отношении судьбы похищенных израильтян, находящихся в Газе, раввин отметил, что в каждой своей молитве просит Бога об их благополучном возвращении. "Обязательство освобождать пленников является важной частью иудаизма. Живые должны вернуться в свои дома, а мертвым должны быть устроены достойные похороны", – сказал раввин.

Когда интервьюер телеканала "Аль-Хурра" упомянул жертвы среди населения Газы, Давид Лау подытожил: "Печально за каждого убитого, но мы должны выяснить, кто в конечном счете несет ответственность за произошедшее и кто делает всё, чтобы эти ужасные вещи повторились. Необходимо сделать всё возможное, чтобы жители Беэри, Нахаль-Оза, Шуджайи, Газы и других мест могли жить вместе в мире и безопасности".

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