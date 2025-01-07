Опубликовано исследование о численности ультраортодоксов и религиозных среди резервистов

Исследование, проведенное Ариэлем Финкельштейном и Надавом Поратом-Гиршем, показало различия в распределении резервистов среди различных религиозных групп в израильском обществе. Используя данные из ежемесячного исследования рынка труда, авторы сосредоточились на возрастной группе 21-44 лет и проанализировали участие различных религиозных категорий в резервистской службе.

Согласно исследованию, ультраортодоксы составляют около 14,5% мужского населения, но их доля среди резервистов в среднем не превышает 2%. Напротив, религиозные мужчины составляют 14,7% населения и до 27,4% резервистов в 2024 году. Светские мужчины составляют самую большую долю резервистов, что также отражает их численное преимущество в населении.

В среднем за октябрь-декабрь 2023 года в резерве служили 15,2% религиозных мужчин в возрасте от 21 до 44 лет, по сравнению с 11,2% светских и традиционалистов. Среди ультраортодоксов в резерве служили менее 1%.

В 2024 году общий объем призыва в резерв был ниже, поэтому месячный процент служащих снизился во всех группах населения. Однако, относительно других групп, доминирование религиозных мужчин стало более заметным, так как в среднем в 2024 году в резерве служили 6,9% религиозных мужчин по сравнению с 3,6% светских. В конце ноября 2023 года ЦАХАЛ значительно сократил число резервистов в штабах, тыловых частях и в командовании тыла. Это может объяснить, почему в 2024 году доля боевых солдат среди резервистов увеличилась, так как в религиозном секторе выше процент боевых солдат.