Раввин Шмуэль Элиягу опубликовал свод правил для предотвращения домогательств на работе

Раввин Цфата Шмуэль Элиягу опубликовал этический кодекс, направленный на предотвращение сексуальных домогательств и недопустимых связей в рабочих коллективах. Кодекс, разработанный специальным религиозным судом, содержит практические правила для взаимодействия мужчин и женщин в профессиональной среде.

Документ предлагает превентивные меры, которые позволят избежать нежелательных ситуаций до их возникновения. В частности, запрещается проводить личные встречи в частных домах, а также рекомендуется избегать совместных поездок на автомобиле и ночных переписок.

Авторы кодекса рекомендуют проводить встречи в кабинетах с приоткрытой дверью или прозрачным стеклом, избегать общения на диванах, а также полностью исключить физический контакт. Личные беседы ограничиваются по времени, а участие супругов в деловых встречах поощряется как элемент повышения доверия. Важной частью кодекса является прозрачность: все встречи должны фиксироваться в календаре и быть известны третьей стороне – секретарю, супругу или коллеге. Также запрещается выборочная очистка переписок с представителями противоположного пола.

Новый кодекс стал продолжением инициативы, начатой ещё в 2011 году раввином Азриэлем Ариэлем. Авторы призывают организации и отдельных работников разместить перечисление норм, упомянутых документе, в офисе на видном месте или опубликовать на сайте.