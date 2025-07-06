Бывшая заложница Агам Бергер приняла участие в хасидской трапезе

В минувшую субботу Агам Бергер, освобожденная из плена ХАМАСа, посетила традиционный "тиш" (хасидскую трапезу), организованный ребе из хасидского двора "Толдот-Аарон" в иерусалимском районе Меа-Шеарим. Во время церемонии ребе передал ей через отца кусочек халы – знак особого внимания и поддержки.

Агам приехала в Иерусалим в рамках специальной программы, организованной движением "Кешер Йеуди" для сотен выпускников подготовительных предармейских курсов. Она поделилась воспоминаниями о пережитом в плену, рассказав, как сохраняла веру и даже пыталась соблюдать заповеди в нечеловеческих условиях. Ее отец, Шломи Бергер, также получил слова поддержки от ребе Авраама Кахана, который назвал дочь "символом стойкости и веры".

Основанный в 1947 году в Иерусалиме, хасидский двор "Толдот-Аарон" принадлежит к ультраортодоксальной общине "Эда Харедит" и известен строгим соблюдением традиций. Его последователи отличаются особым стилем одежды (полосатые кафтаны, белые гольфы), отвергают сионизм и избегают государственного финансирования. Центр общины находится в Меа-Шеарим, а отдельные группы живут в Бейт-Шемеше, Нью-Йорке и Лондоне.