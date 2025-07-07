Родители обратились с просьбой провести обрезание сына на могиле Йосефа в Шхеме

Семья израильтян обратилась с просьбой к министру обороны Исраэлю Кацу и главе Центрального военного округа ЦАХАЛа, генералу Ави Блуту, с просьбой разрешить провести обряд обрезания своего новорожденного сына на могиле Йосефа в Шхеме. По словам родителей, это значимое для них место, и "постоянное еврейское присутствие там – это моральная обязанность и восстановление исторической справедливости".

В обращении родители сослались на положения Норвежских соглашений, которые предусматривают свободный доступ к религиозным святыням и безопасность на месте. Они также приложили перевод соответствующего параграфа соглашений, согласно которому в таких местах должна действовать еврейская охрана, обеспечивающая свободный, неограниченный и безопасный доступ.

С момента гибели бойца Мадхата Юсефа в октябре 2000 года, дневной доступ израильтян к могиле Йосефа был запрещен. В данный момент визиты происходят лишь в ночное время. В последнее время общественные деятели требуют восстановить возможность дневного доступа.

"Возвращение постоянного еврейского присутствия на могиле Йосефа – это важная необходимость и с политической, и с оборонной точки зрения", – заявили родители. Если просьба родителей будет одобрена, это станет первым дневным мероприятием на могиле Йосефа за последние 25 лет.