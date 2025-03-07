Время зажигания субботних свечей 7 марта 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:01, 18:18

Тель-Авив – 17:21, 18:20

Хайфа – 17:11, 18:19

Беэр-Шева – 17:23, 18:20

Эйлат – 17:13, 18:20

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Тецаве":

Бог велит Моше приказать сынам Израиля принести чистейшее оливковое масло для освещения светильника, который Аарон будет зажигать в Святилище, чтобы он горел «от вечера до утра» и служил знаком постоянного горения.

В главе подробно описаны одежды священников (коэнов), которые они должны носить во время храмового служения: длинная льняная рубаха (ктонет), льняные штаны (михнасаим), льняной тюрбан (мицнефет или мигбаат) и длинный пояс (авнет). Коэн-гадол (первосвященник) дополнительно облачался в эфод – одежду, напоминающую фартук, сотканную из синей, пурпурной и красной шерсти, льна и золотых нитей; хошен – нагрудник, украшенный двенадцатью драгоценными камнями с выгравированными именами двенадцати колен Израиля; мэил – плащ из синей шерсти, вдоль нижней кромки которого были декоративные гранаты и золотые колокольчики; циц – золотую пластину, надеваемую на лоб, с выгравированными словами: «Святыня Богу».

Кроме того, Бог дает детальные указания о семидневной церемонии посвящения Аарона и его четырех сыновей в священники, а также об изготовлении Золотого Жертвенника для воскурения благовоний – кторет.