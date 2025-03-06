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Раввин Йосеф-Цви Римон рассказал ученикам ешивы-эсдер о формировании "корзины лекарств"

время публикации: 06 марта 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 06:10
Раввин Йосеф-Цви Римон рассказал ученикам ешивы-эсдер о формировании корзины лекарств
Gershon Elinson/Flash90

Раввин Йосеф-Цви Римон, член комиссии по обновлению "корзины лекарств", впервые подробно рассказал о закулисье этого сложного процесса в своей лекции в ешиве Сдерота.

Он отметил, что ежегодный бюджет Израиля на новые лекарства составляет 650 миллионов шекелей, тогда как поданные заявки превышают 3 миллиарда. Решение о включении препаратов принимает комиссия из 19 человек, в основном врачей, которые в течение двух месяцев интенсивно изучают каждую заявку, анализируя тысячи страниц документации.

"Это непростая работа. Мы рассматриваем каждое лекарство: сколько людей в нем нуждаются, какова его стоимость, какую нагрузку оно создаст для бюджета", – рассказал раввин. Он также отметил, что в мире нет аналогичных комиссий, так серьезно и ответственно подходящих к отбору лекарств.

Раввин Римон поделился дилеммами, с которыми сталкивается комиссия. Например, на рассмотрении была революционная терапия для 95 пациентов с опухолью мозга, продлевающая жизнь на три года, но ее годовая стоимость для системы здравоохранения составила бы 72 миллиона шекелей. В то же время те же средства могли бы помочь тысячам пациентов с тяжелой мигренью.

Кроме того, он рассказал о личном опыте давления со стороны семей больных: "Десятки родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна пришли ко мне домой и умоляли включить лекарство в корзину. Они говорили: 'Раввин, это вопрос жизни и смерти'". Римон подчеркнул, что работа в комиссии отнимает много сил и энергии, и поэтому этот год станет для него последним в ее составе.

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