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Американские старшеклассницы создали подкаст о ежедневном изучении Талмуда

время публикации: 07 мая 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 09:24
Американские старшеклассницы создали подкаст о ежедневном изучении Талмуда
Yonatan Sindel/Flash90

Две старшеклассницы из Лонг-Айленда запустили подкаст под названием "Daf Punk", чтобы привлечь своих сверстниц к изучению Талмуда по программе "Даф йоми" (страница Вавилонского Талмуда в день). Талья Бек и Джордана Брукхаймер, ученицы старших классов еврейской школы North Shore Hebrew Academy, делятся с аудиторией рассуждениями о ежедневном изучении Талмуда, которое они начали два года назад.

Идея подкаста возникла из-за желания сделать изучение Талмуда более доступным для девушек, которые составляли меньшинство среди изучающих "Даф йоми". Бек вспоминает, что она оказалась единственной девушкой и единственным человеком моложе 50 лет на уроке "Даф йоми" в своей синагоге. Теперь, благодаря их подкасту и другим инициативам, наблюдается рост числа подростков, вовлекающихся в изучение Талмуда.

Каждый день Бек и Брукхаймер самостоятельно изучают одну страницу Талмуда и затем записывают пятиминутный эпизод подкаста, в котором кратко излагают основные идеи. Их подкаст задуман как отправная точка, призванная вдохновить других учащихся. Программа ежедневного изучения Вавилонского Талмуда, насчитывающего 2711 двусторонних страниц, занимает около семи лет и пяти месяцев. Нынешний цикл начался в январе 2020 года и завершится в июне 2027 года. Традиционно изучение ведется индивидуально, с партнером (хаврута) или на ежедневных занятиях, однако в последнее время оно распространяется через подкасты, YouTube-видео и аккаунты в TikTok.

Талья Бек и Джордана Брукхаймер надеются, что их подкаст вдохновит подростков, особенно девушек, на более глубокое изучение иудаизма. Бек подчеркивает важность изучения Торы для девушек, считая это неотъемлемой частью их жизни.

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