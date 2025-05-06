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Традиции

Раввины Бейт-Шемеша призвали бойкотировать сеть "Биг" из-за работы в шаббат

время публикации: 06 мая 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 08:29
Раввины Бейт-Шемеша призвали бойкотировать сеть "Биг" из-за работы в шаббат
Noam Revkin Fenton/Flash90

Ведущие религиозные лидеры города Бейт-Шемеш, включая главных раввинов различных общин, опубликовали совместное письмо с призывом бойкотировать сеть магазинов "Биг". Поводом стало открытие компанией нового торгового центра в Глилот, работающего по субботам.

Среди подписавших обращение – раввин Мордехай Гольдштейн (литовское направление), хасидский раввин Натан Копшиц и раввин ультрарелигиозного сефардского сектора Шломо Заафрани. В письме отмечается, что в последнее время наблюдается рост интереса к соблюдению субботы даже среди тех, кто ранее не придерживался религиозных традиций. Раввины призвали поддержать эту тенденцию и избегать покупок в местах, нарушающих субботний покой.

Филиал "Биг" в Бейт-Шемеше остается закрытым по субботам, однако решение раввинов связано с политикой сети в целом. Местные активисты поддержали призыв, заявив, что нельзя оставаться в стороне, когда "попираются священные принципы".

Владельцы сети "Биг" пока не прокомментировали ситуацию.

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