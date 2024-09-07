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Дети общины Шираза прочли слихот при участии главного раввина Ирана

время публикации: 07 сентября 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 21:01
Дети общины Шираза прочли слихот при участии главного раввина Ирана
Nati Shohat/Flash90

Сайт "Кикар а-шабат" опубликовал видеозапись, сделанную в синагоге Шираза, города на юге Ирана. При участии главного раввина Ирана Йегуды Грами десятки детей прочли слихот (молитвы о прощении), по завершении которых раввин протрубил в шофар.

Евреи восточных общин начинают читать слихот со 2-го элуля, а ашкеназы – на исходе субботы, предшествующей Рош а-Шана. Молящиеся каются в совершении проступков, просят, чтобы Бог простил еврейский народ за прегрешения и избавил его от бед.

В 2017 году неизвестные вандалы взломали и осквернили синагогу в Ширазе и находившиеся в ней священные книги. В частности, были порваны на куски два свитка Торы, а молитвенники и другие религиозные книги были брошены в унитаз.

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