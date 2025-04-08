Журналистка обвинила ультраортодоксальные СМИ в сокрытии убийства

Журналистка Диди Шур выступила с обвинением в адрес ультраортодоксальных новостных сайтов, утверждая, что те намеренно смягчают и искажают информацию об убийстве женщины, совершенном ее мужем. Речь идет о трагедии в ультраортодоксальном районе Неве-Яаков: мужчина застрелил жену спустя неделю после подачи ею заявления на развод, а затем покончил с собой. Их 13-летний сын нашёл тела и вызвал полицию. В светских СМИ сразу появились заголовки о подозрении в убийстве и самоубийстве, тогда как в ультрарелигиозных – расплывчатые формулировки о "трагедии" и "шоке в районе", из-за чего многие комментаторы подумали, что речь идет о теракте.

По словам Шур, подобная редакционная политика – не просто цензура, а сокрытие информации, которое может стоить другим женщинам жизни. "Если женщина, находящаяся в абьюзивных отношениях, читает только ультраортодоксальные сайты, она может подумать, что у нас таких случаев нет, и что муж-ультраортодокс – это страховка от насилия. А это – ложь", – пишет она. Журналистка подчеркивает, что освещение таких случаев в точных выражениях – дело жизни и смерти, поскольку может стать сигналом тревоги для других женщин в похожих ситуациях.

Шур вспоминает, как после убийства Михаль Села в светской прессе поднялась волна обсуждений, направленных на защиту женщин в период развода. Она указывает, что в религиозном обществе такой дискурс попросту замалчивается, и этот случай – очередной пример того, как замалчивание мешает осознанию проблемы. Она также обращает внимание на то, что даже в объявлениях о похоронах убийцы фигурировала формулировка "благословенной памяти" – без упоминания того, что он лишил жизни жену.

В завершение Шур затрагивает вопрос выдачи оружия и указывает, что, помимо физического допуска, необходимо учитывать и психологические установки владельца. "Что-то должно измениться в критериях выдачи оружия. Возможно, стоит учитывать отношение к женщинам и к разводу. Я не социальный работник, но нельзя игнорировать эти аспекты", – пишет она.